غرفة تجارة وصناعة طرطوس تبحث مع مديرة مكتب المبعوث الأممي الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني

ركزت مداخلات أعضاء غرفة تجارة وصناعة طرطوس، خلال لقائهم اليوم في مقر الغرفة بمدينة طرطوس مديرة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسورية منى رشماوي والوفد المرافق لها، على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للسوريين، في ظل الحصار الجائر المفروض عليهم، وضرورة فصل السياسة عن العمل الإغاثي والإنساني.

ولفت الأعضاء إلى أن الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب السوري أثرت في كل نواحي الحياة الصحية والتعليمية والاقتصادية، إضافة إلى فقدان الكثير من الأدوية، ومنها أدوية الأمراض المزمنة والسرطان وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وطالب الأعضاء بضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لفئة العائلات فاقدي المعيل الذين زادت أعدادهم خلال سنوات الحرب، ولجرحى الحرب، ودراسة إمكانية تقديم المزيد من الدعم المادي والغذائي والصحي لهم.

رشماوي أشارت في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إلى أن هدف زيارتها لطرطوس الاطلاع على الأوضاع الإنسانية والحياتية، موضحة أن اللقاءات التي أجرتها في المحافظة كانت مفيدة، وقالت: لدينا منظماتنا الإنسانية التي تعمل على الأرض وهذا العمل سوف يستمر، وستناقش هذه الاحتياجات مع المنظمات العاملة في هذا المجال، ومنها الصحة العالمية والأغذية والزراعة.

رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد أوضح أنه قدم خلال اللقاء عرضاً للواقع الصعب الذي يعيشه السوريون اليوم بفعل الحصار الجائر، والذي أدى لفقدان أنواع من الأدوية وحليب الأطفال، وأبسط مقومات الحياة، لافتاً إلى أن أعضاء الغرفة يأملون بأن يصل صوتهم للعالم للتخفيف من حجم المعاناة التي يمر بها الشعب السوري.

وضم الوفد المرافق لرشماوي أندريه لينوف المسؤول في قسم الشؤون الإنسانية، وفيصل أرشيد ورنين مخول المسؤولين في قسم الشؤون السياسية.