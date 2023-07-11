وزارة التجارة الداخلية تتواصل مع طلبة الجامعات في ندوة تعريفية بالاختراع

دمشق- ميادة حسن

في إطار دعم المخترعين السوريين، أقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ندوة تعريفية عن المفاهيم الأساسية لفكرة الاختراع وطرق التعامل مع المخترعين الشباب ودعمهم ودعم أفكارهم، وخاصة إذا كانت تحمل إبداعاً جديداً ونظرة مختلفة عما يقدّمه الآخرون.

المهندسة نسرين عقل رئيسة دائرة براءات الاختراع في الوزارة قدمت شرحاً مفصلاً عن كيفية تقديم الطلب للحصول على براءة اختراع والتعريف بالبراءة، وشروط منحها والأوراق المطلوبة للحصول عليها، والمواضيع التي لا تستحق براءة الاختراع، وماهي الرسوم التي يجب دفعها. كما قدمت عقل مجموعة من قواعد البيانات الموجودة بمديرية حماية الملكية بوزارة التجارة الداخلية، وتضمنت الندوة أنواع الطلبات المستقبلية والسبب الرئيسي لإجراء بحث في معلومات براءات الاختراع وكيفية البحث في قاعدة البيانات والحقوق الاستئثارية للاختراع محدّدة بمدة زمنية بالقانون السوري.

وفي تصريح خاص لـ”البعث” أكدت عقل أنه لابد من توضيح التعريفات المختلفة والمتعلقة بالاختراع والابتكار لمنح الجميع فرصة الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بعملهم وأدائهم، والندوة فرصة للتواصل مع طلبة الجامعات وغيرهم ممن يرغبون بإيصال أفكارهم وإبداعاتهم عن طريق التواصل مع دائرة براءات الاختراع ومعرفة جميع الخطوات اللازمة لإيصال أفكارهم. وتابعت عقل أن الاختراع هو حلّ مبتكر وجديد لمشكلة تقنية وكلّ ابتكار أو تطوير لمنتج أو طريقة صنع، وبراءة الاختراع هي وثيقة حكومية تمنح حقوقاً استثمارية خاصة بالاختراع لفترة زمنية محددة بالقانون حتى 20 عاماً، والفائدة الأساسية من استخدام براءات الاختراع أنها تقدم وسائل قانونية للمخترع تمكّنه من منع الآخرين من استغلال الاختراع بدون موافقته، وهذا الجانب هو الأكثر أهمية بالنسبة إلى المخترع. وأضافت عقل: نحن في الوزارة سنمنح جميع التسهيلات اللازمة والمطلوبة للمخترعين، وفتح الفرص أمام كلّ من يرغب بتقديم عمل مبدع وناجح، وتقديم كلّ ما يلزم لتحسين فكرة الاختراع ودعمها.