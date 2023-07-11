وزير النقل يبحث مع وفد من القرم تعزيز علاقات التعاون

دمشق – سانا

تركّزت مباحثات وزير النقل المهندس زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم غوردين سيرغي نيكولافيتش والوفد المرافق حول علاقات التعاون الثنائي وأوجه تطويرها، ومتابعة ما تم التوصل إليه في الاجتماعات واللقاءات السابقة والبناء عليها.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري والجوي ليكون دافعاً لتطوير علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري، والتأكيد على استكمال لقاءات الفرق الفنية بين الجانبين لتذليل الصعوبات وخلق مناخات إيجابية تعزز فرص التعاون بالاستفادة من الموقع المميز الذي يمتلكانه على البحرين الأسود والمتوسط بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.