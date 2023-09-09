رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي

نيودلهي – سانا

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم عن إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي.

ونقلت وكالة تاس عن مودي قوله خلال كلمته في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين التي افتتحت في نيودلهي تم إنشاء هذا التحالف بهدف حماية البيئة وتعزيز التحول في مجال الطاقة، موضحاً أن الهند تدعو الجميع للانضمام إلى هذه المبادرة.

وأشار رئيس الحكومة الهندية إلى أن بلاده تقترح أيضاً زيادة حصة الإيثانول في البنزين إلى 20 بالمئة في جميع أنحاء العالم.