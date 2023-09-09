قتلى وجرحى بتجدّد الاشتباكات في “عين الحلوة”

وحسب المعلومات الواردة طالت القذائف التي أطلقت خلال الاشتباكات أماكن بعيدة عن محاور القتال وصولاً إلى مدينة صيدا، حيث أصيبت سيارة بشظايا قذيفة عند الطرف الجنوبي الغربي للمدينة، وسقط جريح جراء ذلك، كما أصيب عامل مصري برصاصة في رجله وعملت سيارة إسعاف على نقله إلى المستشفى.

وأعلنت القوى الأمنية اللبنانية في صيدا عن بعض الإجراءات في ظل الاشتباكات المستمرة في عين الحلوة، مشيرة إلى تحويل السير على بعض الطرقات.

وكان المخيم شهد جولات من الاشتباكات في الأسابيع الماضية، فيما قتل أربعة أشخاص في الثلاثين من تموز الفائت خلال كمين مسلح واشتباكات وقعت بالمخيم نفسه.