قواتنا المسلحة نفّذت عمليات نوعية ضدّ مواقع الإرهابيين في ريف إدلب

دمشق – سانا

نفذت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في ريفي إدلب وحماة، بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية الصديقة وعلى مدى عدة أيام عمليات نوعية مركزة، رداً على الخرق السافر الذي أقدمت عليه التنظيمات الإرهابية على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: إنه في ظل استمرار التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية في شن الاعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ومواقع ونقاط الجيش العربي السوري المتاخمة لمناطق خفض التصعيد في ريف إدلب وحماة، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة العاملة على هذا الاتجاه بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية الصديقة، وعلى مدى عدة أيام عمليات نوعية مركزة رداً على الخرق السافر الذي أقدمت عليه تلك التنظيمات الإرهابية على محور الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

وأضافت الوزارة: إن قواتنا المسلحة قامت بعد عمليات رصد دقيق ومتابعة مستمرة لمواقع الإرهابيين وتحركاتهم وأماكن انتشارهم مع أسلحتهم وعتادهم، باستهداف مقراتهم وتحصيناتهم والعديد من مستودعات الذخائر والأسلحة، عبر سلسلة من الضربات الكثيفة والمركزة باستخدام مختلف الوسائط النارية من مدفعية وصواريخ متنوعة، وبدعم من الطيران الروسي الصديق.

وتابعت الوزارة: أدت تلك العمليات النوعية إلى تدمير عدد كبير من مقرات الإرهابيين وغرف عملياتهم ومستودعاتهم بما فيها من أسلحة وعتاد وطائرات مسيرة وأجهزة اتصال، إضافة إلى تدمير منصات لإطلاق الصواريخ وعدد من المدافع والراجمات والآليات المتنوعة، ومقتل مئة وأحد عشر إرهابياً من ضمنهم إرهابيون قياديون وعناصر ممن شنوا العدوان على قرية الملاجة بريف إدلب وينتمون في أغلبهم لتنظيم ما يسمى “أنصار التوحيد” التابع لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، إضافة إلى جرح ما يزيد على ثمانين إرهابياً آخرين.