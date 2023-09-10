إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال الخليل

الأرض المحتلة – تقارير

جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لجميع المواثيق الدولية، مواصلةً إعتداءاتها على الشبان الفلسطينيين، ما أدّى إلى إصابة خمسة منهم بينهم طفل، بالرصاص في مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت خمسة آخرين في الضفة الغربية، في حين جدّد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية، وأطلقت عليهم وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدّى إلى إصابة خمسة، بينهم طفل، ثم أغلقت المدخل الرئيسي ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه.