إيران تعلن ترحيبها بأي مبادرة أوروبية للتعاون

طهران – سانا

أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني عن ترحيب بلاده بأي مبادرة أوروبية لفتح أبواب جديدة للتعاون بين الجانبين.

وقال باقري كني خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج لويجي دي مايو: إن التنوع الاستراتيجي في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية أعطى نشاطاً وحيويةً للتحرّكات الدبلوماسية الإيرانية، لافتاً إلى أن الطاقات الإيجابية لإيران في الساحتين الإقليمية والدولية أتاحت فرصاً أمام الجهات الفاعلة على مستوى المنطقة والعالم للحوار والتفاعل والتعاون.

وأشار باقري كني إلى دور الاتحاد الأوروبي في تعبئة طاقات المجموعة الأوروبية، موضحاً أن إيران برهنت التصميم والإرادة والقدرة اللازمة للتفاعل الثنائي، وبالتالي ترحب بأي مبادرة من الجانب الأوروبي لفتح أبواب جديدة للتفاعل والتعاون.

بدوره أكد دي مايو على “الدور المهم والفعال لإيران في المعادلات الإقليمية والعالمية”، معرباً في الوقت نفسه عن “دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفتح الطريق للحوار والتفاعل معها”.

داخلياً، كشف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب عن قيام السلطات الأمنية بإحباط 400 عملية تفجير كان مخططاً تنفيذها في البلاد.

وقال خطيب في تصريح له: كان من المفترض أن تنفجر أكثر من 40 قنبلة في المواكب الدينية خلال شهر محرم.

وأضاف: إن مواجهة الكيان الصهيوني ومكافحة الإرهاب والتجسس والفساد الاقتصادي ومكافحة عدم الكفاءة هي من واجبات وزارة الأمن.

وأشار خطيب إلى أن أكثر من 50 جهاز استخبارات عقدوا اجتماعات مختلفة، ودربوا أكثر من 200 وسيلة إعلامية على مهمة التضليل خلال أحداث الشغب التي حصلت في البلاد العام الماضي.

وأضاف: إنه تم تنظيم أعمال تخريبية بمساعدة الأدوات والفضاء الافتراضي والإعلام، بهدف خلق الفتنة والمؤامرة.