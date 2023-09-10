بحث التحول الكلّي لدفع فواتير الكهرباء إلكترونياً

بحث وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والكهرباء المهندس غسان الزامل وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة إمكانيات تسهيل عملية دفع فواتير الكهرباء عبر منظومة الدفع الإلكتروني والاستغناء عن طريقة الدفع التقليدية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة استعراض الخطوات التي قامت بها وزارة الكهرباء للانتقال إلى الدفع الإلكتروني، من خلال ربط جميع فروع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في المحافظات إلكترونياً مع الشركة السورية للمدفوعات، حيث تم تحصيل مبلغ 72 مليار ليرة سورية فواتير مشتركين بالكهرباء منذ عام 2020، وحتى تاريخه عبر منظومة الدفع الإلكتروني.

واتفق المجتمعون على ضرورة تقديم وزارة الكهرباء خطة زمنية تتضمن تطوير المنظومات البرمجية، وتأمين التجهيزات المطلوبة الموجودة لدى مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بما يلبي الانتقال الكامل إلى قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة وصولاً إلى الاستغناء عن طباعتها ورقياً خلال مدة زمنية محددة، وتتضمن الخطة إشعار المواطنين بصدور أو دفع فاتورة الكهرباء عبر رسالة نصية تردهم من إحدى شركتي الاتصالات الخلوية.