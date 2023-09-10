ماكرون يرفض إعادة انتشار قوات بلاده في النيجر دون طلب بازوم
وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: “إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناءً على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة”، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ انقلاب 26 يوليو، داعياً إلى “الإفراج عن بازوم واستعادة النظام الدستوري”.
من جهتها، كشفت سلطات النيجر عن قيام فرنسا بنشر قواتها في عدد من دول غرب إفريقيا استعداداً لشن هجوم عليها.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر تلفزيون النيجر: إن فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) ، في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة، وخصوصاً في ساحل العاج والسنغال وبنين.
وكان رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري علي الأمين الزين أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده سترد على أي محاولة هجوم عليها دفاعاً عن النفس، محذراً من أن أي تدخل عسكري سيقضي على آلاف الأشخاص.