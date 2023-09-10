ماكرون يرفض إعادة انتشار قوات بلاده في النيجر دون طلب بازوم

من جهتها، كشفت سلطات النيجر عن قيام فرنسا بنشر قواتها في عدد من دول غرب إفريقيا استعداداً لشن هجوم عليها.

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر تلفزيون النيجر: إن فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) ، في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة، وخصوصاً في ساحل العاج والسنغال وبنين.

وكان رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري علي الأمين الزين أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده سترد على أي محاولة هجوم عليها دفاعاً عن النفس، محذراً من أن أي تدخل عسكري سيقضي على آلاف الأشخاص.