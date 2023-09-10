بحضور قيادة الحزب.. حفل استقبال بمناسبة ذكرى تأسيس جمهورية الصين

دمشق – البعث

بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقامت السفارة الصينية بدمشق حفل استقبال بمناسبة الذكرى 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وافتتح الحفل السيد سفير جمهورية الصين الشعبية بكلمة ثمن خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي أسس لها كل من حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي الصيني، مؤكداً دعم الصين لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ومعرباً عن رفض الصين لكل أشكال الهيمنة وأحادية القطب، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية السورية والوجود العسكري غير الشرعي على كامل الأراضي السورية.

من جانبه الرفيق الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية

والمغتربين هنأ الشعب الصيني بهذه المناسبة العظيمة التي مثّلت ولادة جديدة للبشرية، مشيداً بتاريخ العلاقات السورية الصينية العريق.

كذلك شكر المقداد جمهورية الصين الشعبية على مواقفها الثابتة تجاه الجمهورية العربية السورية خلال سنوات الحرب والحصار، وخلال كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية مؤخراً.

حضر الحفل كل من الرفيق ياسر الشوفي والرفيقة هدى الحمصي عضوي القيادة المركزية للحزب، وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس الشعب.