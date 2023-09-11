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12-سبتمبر-2023
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نشرة الإعلانات-العدد 958/ يوم الثلاثاء 12-9-2023م/11صفحات
العدد 17501 الثلاثاء 12-9-2023
مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة من أسماء الجرحى
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستلغي 270 وظيفةً العام القادم
المنارات المجتمعية في الأمانة السورية للتنمية… بيئات تعليمية آمنة بخدمات نوعية وأثر تنموي
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العدد 17501 الثلاثاء 12-9-2023
11-سبتمبر-2023
العدد 17501 الثلاثاء 12-9-2023
مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة من أسماء الجرحى
نشرة الإعلانات-العدد 958/ يوم الثلاثاء 12-9-2023م/11صفحات
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