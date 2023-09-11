اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستلغي 270 وظيفةً العام القادم

جنيف – سانا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها ستلغي 270 وظيفةً العام القادم في مقرها في جنيف بسبب نقص الأموال.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للجنة روبير مارديني قوله في مؤتمر صحفي: إن المنظمة ستلغي أيضاً عدداً كبيراً من الوظائف في دول أخرى، لكن الأمر لن يعرف حتى تشرين الثاني القادم.

ولفت مارديني إلى أن المنظمة التي تضم نحو 20 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم باغتها نقص الأموال هذا العام.

وكانت اللجنة أعلنت هذا العام إلغاء 1500 وظيفة ومراجعة ميزانيتها بعدما تراجعت منح الدول، ولا سيما بعد تخصيص حلفاء أوكرانيا أموالاً هائلةً لها.