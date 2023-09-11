انطلاق المنتدى الاقتصادي الأردني السوري تحت عنوان ” التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين سورية والأردن”

دمشق – سانا

تحت عنوان (التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين سورية والأردن) انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في فندق داما روز بدمشق، ويرافقه معرض تعريفي بنشاطات شركات الشحن والنقل الأردنية وغرفة تجارة العقبة وغرفة صناعة إربد ومديرية الاستثمار بميناء العقبة.

وناقش المشاركون في المنتدى، من ممثلي غرف الصناعة والتجارة والفعاليات الاقتصادية، تذليل الصعوبات والعقبات أمام التبادل التجاري والعملية التصديرية للمنتجات السورية والأردنية، وتقديم التسهيلات لانسياب البضائع، والإعفاءات الجمركية، وتفعيل العمل المشترك لتسهيل مرور البضائع سواء ترانزيت أو تجارة بينية، وخاصة مع القطاع الخاص الذي يرغب بزيادة التبادل التجاري وتطوير عمل المعابر الحدودية.

وناقش المشاركون الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى أفضل، وتفعيل عمل اللجان المشتركة، ودعم الصناعات المحلية للجانبين، وتزويد كل منهما بقائمة من السلع المسموح استيرادها وتصديرها، إلى جانب تشكيل مجلس الأعمال السوري الأردني وبناء الشراكة الاقتصادية على مستوى قطاع الاعمال.

وأكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات ممثلاً عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض، أهمية المنتدى لجهة تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض التجارة الخارجية بين سورية وأي دولة عربية، ولا سيما أن الأردن دولة مرور وعبور.

ولفت فياض إلى ضرورة اتفاق الجانبين على قائمة من المواد المطلوبة التي يحتاجها البلدان وتستورد من دول أخرى، ليصار إلى إمكانية تلبيتها من إنتاج الجانب الآخر، وخاصةً أن سورية تتبع حالياً سياسة ترشيد استيراد بعض المواد بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي بالدرجة الأولى، وعودة المنشآت الصناعية لأخذ دورها بشكل كامل في الاقتصاد الوطني.

بدوره أوضح رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أن العلاقات السورية الأردنية في تحسن مستمر، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف إلى البحث عن المشكلات التي تواجه المصدر أو المستورد السوري والأردني لعرضها أمام أصحاب القرار وإيجاد حلول لها، وتنمية علاقات التبادل التجاري بين البلدين لجهة تبادل الشاحنات التي تعبر بين الحدود، مشدداً على أن القطاع الخاص الأردني يسعى إلى تطوير الاقتصاد المشترك بين البلدين من خلال التصدير والترانزيت على المعابر والموانئ السورية، بالتشاركية مع رجال الأعمال والحكومة السورية.

من جهته نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أكد أهمية إعادة تفعيل التعاون الاستراتيجي والاقتصادي مع الأردن، مبيناً أن هناك سعياً مشتركاً من الجانبين لإعادة الصادرات السورية إلى ألقها في الأسواق الأردنية.

ودعا حموي الجانب الأردني إلى بذل الجهود لدعم المنتجات السورية، وأهمها المنتجات الجلدية والألبسة والأحذية، ولا سيما أن المنتج السوري يلقى رواجاً لدى المستهلك الأردني، ما يعود بالنفع لدى الطرفين.

نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ممثل الحكومة الأردنية في المنتدى المهندس حمزة عصام الحاج حسن، أوضح أن هدف المنتدى مناقشة تذليل العقبات والصعوبات أمام التجارة بين سورية والأردن، لزيادة التبادل التجاري والتجارة البينية، وتقديم الدعم للمستثمرين والصناعيين والتجار السوريين لتوسيع أعمالهم، والوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الأردن.

بدوره لفت مدير عام مؤسسة الجراح لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية عبد الله الدالاتي إلى أن المعرض المرافق للمنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الشحن ونقل البضائع، من خلال وجود مجموعة من الشركات المتخصصة بالتخليص والنقل بين الأردن وسورية، إضافةً إلى العديد من الجهات مثل غرفة تجارة العقبة وغرفة صناعة إربد ومديرية الاستثمار بميناء العقبة ومديرية التطوير في الميناء والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

من جهته، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة أشار إلى أن المنتدى فرصة للقاء بين الجهات المعنية في كلا البلدين، وطرح مشكلات الشحن والنقل والحلول المقترحة لها.