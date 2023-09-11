حوالى 6.2 مليار ليرة رسوم تسجيل لما يزيد عن 213 ألف مركبة في حمص

أكد مدير مديرية النقل في حمص المهندس خليل خليل “للبعث” أن كامل المعاملات بالمديرية أصبحت مؤتمتة وتم أرشفة كافة الوثائق الكترونياً وورقياً، ما انعكس إيجاباً على حفظ الوثائق وتحقيق الاستقرار وتوفير الجهد والوقت والمال على المواطن، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المركبات المسجلة في المديرية حتى تاريخه وصل 213 ألف و 942 مركبة، وأن قيمة الرسوم المستوفاة تزيد عن 6 مليارات و257 مليون ليرة سورية، علماً أن عدد المعاملات المنجزة في المديرية لمركبات تخص محافظة حمص ومركبات أخرى مسجلة في مديريات المحافظات الأخرى حوالي 156 ألف و667 معاملة.

ولفت خليل إلى أنه ومن خلال قراءة برنامج المعاملات المركزي خلال الفترة الماضي لوحظ أن الاتجاه حالياً نحو الترسيم الالكتروني، حيث تم تسجيل 1120 معاملة شملت على تسجيل المركبات وتجديد الرخص الكترونياً، مبيناً أنه تم تسديد الرسوم دون الرجوع لمديريات النقل وذلك ضمن شروط محددة.

وأضاف خليل أن المديرية كانت قد أحدثت في وقت سابق دوائر نقل في كل من مدينتي المخرم وتلكلخ في ريف المحافظة بهدف تخفيف العناء على المواطنين، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً طلب لإحداث دائرة نقل في شين وقد تم رفعه للوزارة للمعالجة.