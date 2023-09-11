رحيل رئيسة فرع طرطوس لاتحاد الفنانين التشكيليين

نعى الاتحاد العام للفنانين التشكيليين اليوم الفنانة التشكيلية سعاد سليمان محمد رئيسة فرع طرطوس لاتحاد الفنانين التشكيليين عن عمر ناهز 59 عاماً، وذلك إثر معاناتها مع مرض عضال.

والفنانة الراحلة التي عشقت الفن منذ طفولتها خريجة كلية الفنون الجميلة اختصاص غرافيك فن الحفر، وانتسبت منذ تخرجها إلى نقابة الفنانين التشكيليين وسافرت للعمل كمدرسة لمادة الرسم في الإمارات العربية المتحدة، وبعد عودتها درست في معهد إِعداد المدرسين بطرطوس.

وحصلت الراحلة محمد على جوائز عديدة من خلال مشاركتها في العديد من المعارض التي تخص الطفولة في بلجيكا وألمانيا، إضافة إلى شهادات تقدير من خلال عملها كمدرسة في أبو ظبي ومشاركاتها المتعددة في معارض وملتقيات محلية.

وجسدت الفنانة الراحلة في لوحاتها الواقعية والانطباعية والتكوين والطبيعة والرسم التجريدي والبورتريه، مستخدمة الباستيل الزيتي والأكرليك، وقد أحبت الطبيعة بشكل كبير.