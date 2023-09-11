زاخاروفا: أمريكا تسعى لتدمير الوجود القنصلي الروسي على أراضيها

موسكو- سانا

أكّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السلطات الأمريكية فعلت كل شيء ممكن في السنوات الأخيرة للقضاء على الوجود القنصلي الروسي في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في روسيا اليوم: إن “الجانب الروسي يواصل إصدار التأشيرات للأمريكيين بشكل واضح ومفهوم وشفاف، حيث يتم ذلك دون أي مقابلات جامحة، ودون الإذلال الذي ابتدعه الأمريكيون، ودون إعادة التوجيه إلى بعض الدول للحصول على التأشيرات”.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أنه تم بإصرار من الجانب الأمريكي، إغلاق أكبر القنصليات وأكبر المراكز، التي كانت تخدم جالية ضخمة وعدداً كبيراً من المواطنين الروس والعديد من الأشخاص الذين عملوا في الولايات المتحدة.

ميدانياً، قال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك اليوم: “إن جنود مجموعة القوات الروسية عطلوا تناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونتسكي”.

وأوضح تشيخوف وفق سبوتنيك: “في اتجاه جنوب دونيتسك، عطلت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم من المدفعية، تناوب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع في منطقة نوفودونيتسك وتم تدمير القوة البشرية والمركبات للعدو”.

وأضاف: إن نيران المدفعية دمّرت محطة للحرب الإلكترونية في منطقة روفنوبول، ونقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني في نيسكوشني، وأوغليدار، ونوفوميخيلوفكا، بالإضافة إلى حظيرة لمعدات السيارات في أوغليسبوروتشنايا.

وتابع: “خلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع هاوتزر (ماستا بي) في منطقة نوفوكرينكا، وأصيبت أطقم الهاون في مناطق أوروزهايني ونوفوداروفكا وشمال فلاديميروفكا وشمال نيكولسكوي”.

وأضاف تشيخوف: “تم تنفيذ ضربات جوية ضد تجمعات القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسك وشختارسكي ونوفومايورسكي وستارومايورسكي وأوروزايني. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من دون طيار من طراز فالكيري للاستطلاع”.