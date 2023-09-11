لجنة دعم الشعب الفلسطيني تؤكّد مواصلة تقديم المساندة للقضية المركزية

دمشق – سانا

جدّدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني، التأكيد على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وهويته الوطنية ومقدساته، والعمل شعبياً ومؤسساتياً لوقف التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال اجتماعها برئاسة الدكتور صابر فلحوط جددت اللجنة دعمها وتأييدها لشباب وشابات فلسطين الذين يتصدّون بكل بسالة لعمليات التهويد والضم التي تمارسها قوات الاحتلال، ويصرّون على الاستمرار بذلك حتى تحرير الأرض واستعادة الحقوق.

وأكّدت اللجنة على الاستمرار بالنشاطات الثقافية والتوجه نحو الشباب من خلالها، لأهمية ذلك في مواجهة المشاريع التي تهدد المشروع القومي العربي وقوى التحرير والمقاومة.

يذكر أن اللجنة التي تأسست عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة، وتعمل على تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.