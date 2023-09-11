11-سبتمبر-2023
Latest:
Uncategorized

وزير الأوقاف يبحث مع نظيره المصري مخاطر التطرف الديني

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مع نظيره المصري الدكتور محمد مختار جمعة تحصين عقول الشباب من مخاطر الأفكار المتطرفة والهدامة، ولا سيما عبر الفضاء الإلكتروني والتقنيات الحديثة، والخطوات اللازمة لتطوير وتعميق التعاون بين الوزارتين.

وناقش الجانبان خلال لقائهما في القاهرة تعزيز التعاون بين المؤسستين الدينيتين في سورية ومصر وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات تطوير الخطاب الديني والتعليم الشرعي وتفسير القرآن الكريم.

كما ناقشا دور وزارات الأوقاف في العالم العربي وضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهم.

You May Also Like

واشنطن تسعى لتشكيل طوق في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان

تشييع جثمان الفنان الكبير مروان محفوظ من دمشق إلى لبنان

وزارة الخارجية: قطع العلاقات مع أوكرانيا عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل