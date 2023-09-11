وزير الأوقاف يبحث مع نظيره المصري مخاطر التطرف الديني

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مع نظيره المصري الدكتور محمد مختار جمعة تحصين عقول الشباب من مخاطر الأفكار المتطرفة والهدامة، ولا سيما عبر الفضاء الإلكتروني والتقنيات الحديثة، والخطوات اللازمة لتطوير وتعميق التعاون بين الوزارتين.

وناقش الجانبان خلال لقائهما في القاهرة تعزيز التعاون بين المؤسستين الدينيتين في سورية ومصر وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات تطوير الخطاب الديني والتعليم الشرعي وتفسير القرآن الكريم.

كما ناقشا دور وزارات الأوقاف في العالم العربي وضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهم.