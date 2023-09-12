إصابة مستوطنين بعملية بطولية للمقاومة الفلسطينية جنوب نابلس

الأرض المحتلة – وكالات

نفذت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم عملية بطولية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً فلسطينياً أطلق النار على سيارة للمستوطنين في بلدة حوارة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح فيما تمكن المنفذ من الانسحاب. وفي الضفة الغربية، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على طريق المعرجات شمال غرب أريحا الرصاص على شاب، ما أدّى لإصابته، ثم قامت باعتقاله، كما اقتحمت بلدة رمانة في جنين وسط إطلاق قنابل الغاز السام، ما أدّى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقلت شاباً، وداهمت عدّة أحياء في طولكرم وبيت لحم وبلدات تقوع وبيت ساحور والدوحة غربها وعقربا وبيت فوريك في نابلس وكرمة في الخليل، واعتقلت واحداً وعشرين فلسطينياً، فيما اعتقلت خمسة آخرين على حاجزين أحدهما غرب نابلس والثاني على مفترق طريق نابلس جنين.

سياسياً، أكّدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته لتنفيذ مخططات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدانت الخارجية في بيان، انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي كان أحدثها استيلاء مستوطنين على منزل في البلدة القديمة بالقدس، ومواصلة اقتحامات المسجد الأقصى، إضافةً إلى تسليم الاحتلال أوامر بهدم منازل في بيت لحم وأريحا ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

وفي سياقٍ متصل، حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور صحة الأسيرين محمد مهرة وأحمد عليان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وذكرت الهيئة، أن مهرة، 39 عاماً يعاني من وجود حصى في الكلى، وفقدان النظر في عينه اليسرى، ويرى بعينه اليمنى بنسبة 60 بالمئة فقط، نتيجة تعرّضه لجلطة دماغية قبل أشهر، فيما يعاني الأسير عليان، 19 عاماً من نشاط زائد في الغدة الدرقية، وصحتهما تتدهور نتيجة رفض الاحتلال تقديم الدواء اللازم إليهما.

في الأثناء، شارك مئات الفلسطينيين في وقفات بمدن عدة بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مطالبين المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتحرّك الجدي والعاجل لوقف جرائم الاحتلال بحقهم.

وندّد المشاركون في الوقفات، التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقري الصليب الأحمر في طولكرم والبيرة ووسط بيت لحم وجنين وفي جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية، بإجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى.

وأشار منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، إلى أن الأسرى يستعدون يوم الخميس المقبل لخوض معركة الأمعاء الخاوية من أجل استعادة حقوقهم الإنسانية.