إيران تجدّد موقفها بالإبقاء على نافذة المفاوضات مفتوحة

طهران – سانا

أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان موقف بلاده القائم على مواجهة الحظر المفروض عليها وإجهاض نتائجه، مع الإبقاء على نافذة المفاوضات مفتوحةً.

وأعرب عبد اللهيان في ندوة حوارية وفق ما نقلت وكالة إرنا، عن استعداد إيران للتفاوض مع الحفاظ على الخطوط الحمراء لها من أجل تحقيق مصالح الشعب، لكنها لا تكتفي بذلك وإنما وضعت بشكل حازم على برامجها إجهاض نتائج الحظر.

وأضاف: نحن لم نقف اليوم أمام مرحلة الاتفاق المؤقت، وإنما استعادة مشرفة لأرصدة الشعب الإيراني عبر مرحلتين من بريطانيا وكوريا الجنوبية.

وحول منجزات الجهاز الدبلوماسي الإيراني خلال الفترة الأخيرة نوه عبد اللهيان بتعزيز التعاون بين طهران والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الانضمام رسمياً إلى منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس.

وأشار إلى تعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والجوار، مستعرضاً المستجدات حول العلاقات مع السعودية وتنمية هذه الأواصر وتوسيع مجالات التعاون مع سائر الدول الإقليمية.