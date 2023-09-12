الاحتلال الاسرائيلي يفتعل الحرائق على طول خط وقف إطلاق النار

القنيطرة – محمد غالب حسين

أكد مدير البيئة بالقنيطرة المهندس علي إبراهيم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي افتعلت مساء اليوم حريقاً كبيراً غرب قرية الحرية امتدت نيرانه حتى قرية الحميدية على خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، كجزء من سياستها العدوانية ضد الجولان وأهلنا الصامدين فيه.

وأوضح إبراهيم أن الحرائق التي يفتعلها الاحتلال الإسرائيلي تقضي على المزيد من المساحات الخضراء في البيئة الجولانية، وتميت أنواع الحياة البرية، بل تُهدد بانقراض الكثير من الحيوانات والحشرات المفيدة والنباتات الفريدة، ناهيك عن تلويث الهواء.

ولفت مدير البيئة إلى أن سياسة الكيان الصهيوني لا تتوقف عند افتعال الحرائق، وإنما يستمر في تدمير ونهب ثروات الجولان وآثاره وسرقة المياه وتجريف التربة واقتلاع الأشجار المثمرة ودفن المخلفات النووية فيه لتلويث التربة والمياه الجوفية.

كذلك قام الاحتلال مؤخراً بمصادرة المزيد من أراضي أهلنا في الجولان المحتل من أجل إقامة “توربينات الرياح” على أراضي ثلاث قرى محتلة.

يذكر أن العدو الصهيوني يفتعل الحرائق بشكل متكرر في الجولان.