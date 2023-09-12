الاحتلال يصعّد اعتداءاته لتنفيذ مخططات الضم التدريجي للضفة

الأرض المحتلة – وكالات

أكّدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته لتنفيذ مخططات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدانت الخارجية في بيان، انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي كان أحدثها استيلاء مستوطنين على منزل في البلدة القديمة بالقدس، ومواصلة اقتحامات المسجد الأقصى، إضافةً إلى تسليم الاحتلال أوامر بهدم منازل في بيت لحم وأريحا ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية، إلى أنه في الوقت الذي تصعّد فيه سلطات الاحتلال والمستوطنون من استيلائهم على أراضي الفلسطينيين، تزداد تصريحات مسؤوليه بتكثيف الاعتداءات في حال استمرار فلسطين بالتوجه إلى المحاكم الدولية، وهي تصريحات مرفوضة تعكس عنجهية وغطرسة الاحتلال واستهتاره بالقانون الدولي

في سياقٍ متصل، حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور صحة الأسيرين محمد مهرة وأحمد عليان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وذكرت الهيئة، أن مهرة، 39 عاماً يعاني من وجود حصى في الكلى، وفقدان النظر في عينه اليسرى، ويرى بعينه اليمنى بنسبة 60 بالمئة فقط، نتيجة تعرّضه لجلطة دماغية قبل أشهر، فيما يعاني الأسير عليان، 19 عاماً من نشاط زائد في الغدة الدرقية، وصحتهما تتدهور نتيجة رفض الاحتلال تقديم الدواء اللازم إليهما.

في الأثناء، شارك مئات الفلسطينيين في وقفات بمدن عدة بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مطالبين المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتحرّك الجدي والعاجل لوقف جرائم الاحتلال بحقهم.

وندّد المشاركون في الوقفات، التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقري الصليب الأحمر في طولكرم والبيرة ووسط بيت لحم وجنين وفي جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية، بإجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى وخاصةً المرضى والمضربين عن الطعام، وأحدثها محاولة الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير تقليص زيارات الأهالي لأبنائهم في معتقلات الاحتلال من مرة واحدة في الشهر إلى مرة كل شهرين.

وأشار منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، إلى أن الأسرى يستعدون يوم الخميس المقبل لخوض معركة الأمعاء الخاوية من أجل استعادة حقوقهم الإنسانية العادلة التي كفلتها كل المواثيق والمعاهدات الدولية والتي يتنكر الاحتلال لها عبر إجراءات تعسفية عنصرية لن تنجح في كسر إرادتهم الصلبة، ولن تثنيهم عن مواصلة النضال حتى الانتصار على السجان.

ميدانياً، أُصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على طريق المعرجات شمال غرب أريحا الرصاص على شاب، ما أدّى لإصابته، ثم قامت باعتقاله.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة في جنين وسط إطلاق قنابل الغاز السام، ما أدّى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقلت شاباً، كما داهمت عدّة أحياء في طولكرم وبيت لحم وبلدات تقوع وبيت ساحور والدوحة غربها وعقربا وبيت فوريك في نابلس وكرمة في الخليل، واعتقلت واحداً وعشرين فلسطينياً، فيما اعتقلت خمسة آخرين على حاجزين أحدهما غرب نابلس والثاني على مفترق طريق نابلس جنين.