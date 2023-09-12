الجيش الروسي يتابع التصدي لهجمات كييف على عدّة محاور

موسكو – سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 580 جندياً أوكرانياً، وأوضحت في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة أن قواتها على محور كوبيانسك دمرت ثلاث مركبات ومدفع “ام 777” أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر نوع “تي ار في1” فرنسي الصنع ومدفعاً ذاتي الحركة “غفوزديكا” كما تم ضرب مركز مراقبة وقيادة وتدمير مستودع ذخيرة للعدو، وعلى محور دونيتسك صدت 5 هجمات، أما على محور جنوب دونيتسك فقد تم تدمير مستودع ذخيرة بغارة جوية، وعلى محور زابوروجيه صدت القوات الروسية 3 هجمات في منطقتي رابوتينو وفيربوفويه وقضت على ما يصل إلى 35 جندياً للعدو، إضافة الى تدمير دبابة وست عربات مشاة قتالية بما في ذلك ثلاث من طراز “برادلي” أمريكية الصنع وإصابة مدفعين “ام 777″ و”ام 119” أمريكيي الصنع.

كذلك على محور كراسني ليمان صد الجيش الروسي هجوماً للعدو، وعلى محور خيرسون تم القضاء على نحو 80 جندياً أوكرانياً وإصابة مدفع “ام 777” أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر “مستا بي” و”دي30″.

وحسب التقرير تم اعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس و”أولخا” وإسقاط 41 طائرة أوكرانية دون طيار.

وفي وقتٍ سابق، أعلن سيرغي زيبينسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “زاباد” الروسية أن سلاح الجو التابع للمجموعة شنّ 24 غارة على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.

وقال زيبينسكي في حديث لوكالة سبوتنيك: “نفذت أطقم المروحيات الهجومية (كا 52) و(مي 28) والمقاتلات الهجومية التابعة لمجموعة قوات (زاباد) 24 ضربة بالصواريخ والقنابل على مراكز تجمعات القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا، بيريستوفو وإيفانوفكا”.

وأضاف زيبينسكي: دمرت مدفعية التجمع منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز “غفوزديكا 2إس1” ونقطة إمداد بالذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقتي بلدات بيشاني وسينكوفكا، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي بنيران منظومة الصواريخ “تور” المضادة للطائرات طائرة من دون طيار من نوع فالكيري في منطقة بلوشانكا.

وأشار إلى أن مدفعية الدبابات بدعم من نيران الطيران والمدفعية، صدّت هجومين شنّتهما مجموعات هجومية من اللواء 25 المحمول جواً في أوكرانيا في اتجاه بيريستوفي على محور كوبيانسك.

وقال رئيس المركز الصحفي: إن إجمالي خسائر العدو بلغت فصيلتين من القوة البشرية ودبابة من طراز “تي – 72”.

إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي المسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.