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12-سبتمبر-2023
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نشرة الإعلانات-العدد 959/ يوم الأربعاء 13-9-2023م/6 صفحات
العدد 17502 الأربعاء 13-9-2023
مجلس اتحاد الغرف العربية يتبنى بالإجماع توصية رفع العقوبات عن سورية
الاحتلال يصعّد اعتداءاته لتنفيذ مخططات الضم التدريجي للضفة
التصدّي لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية في ريفي حلب وإدلب والقضاء على معظم أفرادها
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العدد 17502 الأربعاء 13-9-2023
12-سبتمبر-2023
العدد 17502 الأربعاء 13-9-2023
مجلس اتحاد الغرف العربية يتبنى بالإجماع توصية رفع العقوبات عن سورية
نشرة الإعلانات-العدد 959/ يوم الأربعاء 13-9-2023م/6 صفحات
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