بتكلفة 220 مليون ليرة.. طاقة شمسية لمركز خدمة المواطن بدرعا

درعا- دعاء الرفاعي

بيّن المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا أنه بهدف استمرار العمل في مركز خدمة المواطن وتوفير الخدمات بالشكل الأنسب للمواطنين، أنهى المجلس أعمال تركيب منظومة طاقة شمسية لمركز خدمة المواطن بتكلفة 220 مليون ليرة، ضمن الخطة الاستثمارية للطاقة المتجدّدة في المجلس.

وأشار العمري إلى أن تركيب مشروع الطاقة البديلة لمركز خدمة المواطن يأتي لتخديم المواطنين المراجعين لمركز الخدمة، وبعض المكاتب الخلفية بالقسم الفني بما يضمن استمرارية العمل، في ظلّ التقنين الكهربائي الجائر والمفروض خلال ساعات الدوام الرسمي.

بدوره لفت رئيس مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة مهند الراجح إلى أهمية هذه الخطوة التي تأتي لتوفير الوقت والجهد من خلال وضع 11 جهازاً في الخدمة، ولاسيما أن المركز يراجعه يومياً ما لا يقلّ عن120 مواطناً ويقدم نحو 150- 160 معاملة تتنوع ما بين خدمة السجل المدني والعدلي وغير موظف، مبيناً أنه في القريب العاجل سيتمّ إضافة خدمات المجلس من تراخيص ووضع عقار ورخص عقارية وغيرها، وستكون في الخدمة عند الانتهاء من أعمال الأتمتة.