بوتين: الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أماناً

موسكو – بروكسل – وكالات

تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن ميزات الاستثمار في روسيا، مؤكداً أن الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أماناً.

وخلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أكّد بوتين أن الشرق الأقصى هو أولوية استراتيجية لروسيا خلال القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يقوم به الغرب بعمليّات هدم منظّمة في أماكن معيّنة تتطوّر علاقات اقتصادية بين دول في أقاليم مختلفة من العالم.

وشدّد بوتين على أن هناك أنموذجاً جديداً غير قائم على “المليار الذهبي” في العالم هو أنموذج التعدّدية القطبية، لافتاً إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ سيستمر في التطوّر، وروسيا منفتحة على هذه العلاقات.

وأشار بوتين إلى مجموعة من الميزات الاستثمارية التي تمتلكها روسيا، ومنها وجود 42% من المساحات التي تنتشر عليها الغابات والموارد الطبيعية والألماس والمعادن وغيرها فيها، والامتيازات على مستوى الجمارك والضرائب لمساعدة أوساط الأعمال في الشرق الأقصى، لافتاً إلى أن الكثير من الأقاليم الشرقية في روسيا تدخل ضمن أفضل المناطق الاقتصادية حول العالم، وأن استخراج الذهب في الشرق الأقصى زاد بـ1.6 مرة والفحم بـ2.8 مرة، أي أن الإنتاج يتضاعف.

وقال بوتين: “تمكّنا من دراسة واستخراج 35% فقط من الحقول ومناجم المعادن في الشرق الأقصى”، مؤكداً أن ديناميكيات الاستثمار في الشرق الأقصى أسرع بـ3 مرات من ديناميكيات الاستثمار في عموم روسيا.

وأوضح بوتين أن مشروع “يامال-2” للغاز المسال يعتمد على تكنولوجيا روسية، وليس له مثيل في العالم، وأن إنتاج الغاز المسال في روسيا سيتضاعف بفضله بنحو ثلاث مرات ما سيعزّز القدرة الصناعية والإنتاجية لروسيا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي الروسي 3 أضعاف ليصل إلى مستوى 64 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وهذا كلّه يؤكّد أن الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أماناً.

وكان الرئيس الروسي أعلن أثناء لقائه مع مديري جلسات منتدى الشرق الاقتصادي، أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة وسيكون قريباً قادراً على ضمان الأمن في أي بلد.

وتابع: “إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب. نفهم ذلك بشكل جيد ونعمل على تحقيقه”.

وتقضي الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة باستخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الجديدة نوعياً أو غير المستخدمة سابقاً. وعلى وجه الخصوص تشمل هذه الأنواع أسلحة الليزر والأشعة فوق الصوتية والتردّدات الراديوية وغيرها.

وعلى هامش المنتدى، أكّد الرئيس الروسي أن لديه علاقات شخصية ودية وعلاقات عمل جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهذا يساعد في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأشار بوتين، في لقاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قوه تشينغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إلى أن الصين تشارك تقليدياً في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وقال بوتين: “لقد كان من دواعي سروري أن أستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ هنا، عندما شارك شخصياً في الحدث”.

وأعرب بوتين عن تقديره الكبير لمستوى تطوّر التعاون الاقتصادي والسياسي بين موسكو وبكين.

وأضاف: “وصلت العلاقات بين روسيا والصين في مجال التعاون الاقتصادي إلى مستويات عالية جداً. وطبعاً كل هذا نتيجة لما تم تحقيقه في المجال السياسي. ولكن مع ذلك فإن هذه النتائج أكثر من جيدة، بل هي ممتازة”.

ونوّه بوتين، بأنه تم تحقيق مستوى عالٍ غير مسبوق في العلاقات الثنائية، وتعتزم الدولتان تطوير التعاون بشكل أكبر لاحقاً.

وقال: “نقدّر بشكل خاص أن الرئيس شي جين بينغ، اختار روسيا بالذات لأول زيارة خارجية له بعد انتخابه. وهذا دليل على أن العلاقات بين روسيا والصين قد وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق على الإطلاق في السنوات الأخيرة”.

وأشار بوتين إلى أن حجم التجارة يتزايد كل عام، وسيستمر هذا الاتجاه في عام 2023.

وتابع: “الهدف الذي حدّدناه مع الرئيس شي جين بينغ للوصول إلى 200 مليار دولار في مجال التبادل التجاري، يمكن تحقيقه في وقت مبكر من هذا العام”.

بدوره، دعا نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة العشرين في عام 2026، موضحاً أنه يجب عليها ألا تعرّض أي جهة للإقصاء القسري وتضمن المشاركة المتساوية لجميع دول المجموعة.

وقال رودينكو على هامش المنتدى: “ما حدث على سبيل المثال مع قمة أبيك عندما منعت الولايات المتحدة في انتهاك لالتزاماتها علنا ممثلي عدد من الدول من المشاركة في القمة، على الرغم من مشاركة اقتصادات أبيك”، مضيفاً: إنه عندما كانت هناك مفاوضات منذ سنوات، أفهم أن الأمريكيين قطعوا التزامات معينة، وتعهدوا بالوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها رئيس المنظمة، دعونا نرى”.

من جانبٍ آخر، أعلن رودينكو أن روسيا مستعدة لإبلاغ كوريا الجنوبية بنتائج زيارة رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون إلى روسيا في حال تلقي طلب بذلك من سيئول.

وأضاف رودينكو: “لديهم سفارة في موسكو، وإذا أرادوا، يمكننا تقديم المعلومات المتوافرة لدينا”، موضحاً أن “اتصالاتنا مع كوريا الجنوبية لا تزال مستمرة بالرغم من أن كوريا الجنوبية انضمت إلى العقوبات، لكنها تبقى شريكاً تجارياً لنا، ولدينا مصالح مشتركة من وجهة نظر استقرار الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية”.

من ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد رجال الأعمال الصينيين في روسيا تشو لي تشون: إن حجم التجارة بين الدولتين تجاوز بالفعل 155 مليار دولار.

وأكد وزير تطوير وتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي أليكسي تشيكونكوف، أن “الصين هي أكبر شريك استراتيجي لروسيا في الشرق الأقصى. وعلى خلفية خطوط الصدع الجيوسياسية التي حدثت في العالم، في السنوات الأخيرة، اتسع التعاون مع الصين في مجال الواردات والصادرات”.

من جهة ثانية، بدأ رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون زيارةً رسميةً إلى روسيا الاتحادية التي وصلها عبر القطار.

وأكد وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف الذي كان في استقباله وجود علاقات ودية طيبة وعميقة منذ فترة طويلة بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، وأردف: “هناك آفاق كبيرة للتعاون معها في مجالات الزراعة والبناء والسياحة وغيرها من المجالات”، مشيراً إلى أن زيارة من هذا المستوى، تعد دفعةً جيدةً للتطوير الأكثر نشاطاً للعلاقات الواسعة والاتصالات المباشرة مع كوريا الديمقراطية.

وفي سياق متصل، علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية على التحذير الأمريكي لكوريا الديمقراطية الشعبية من مغبّة تزويد روسيا بالسلاح بالقول: إن ما يهمّ الدولتين هو مصالحهما وليس تحذيرات واشنطن.

وأضاف ممثل الكرملين: “كما تعلمون، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العلاقات مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الديمقراطية، فإن أكثر ما يهمّنا هو مصلحة الدولتين، وليس تحذيرات واشنطن. نحن نركّز على مصلحة الدولتين بالذات”.

وأشار بيسكوف إلى أن المباحثات بين وفدي روسيا وكوريا الديمقراطية ستجري في الأيام القريبة المقبلة، وسيتم عقد لقاءات منفردة بين الزعيمين وعشاء رسمي على شرف كيم جونغ أون.

ونوه بيسكوف، بأن “الحديث يدور عن محادثات بين وفدين برئاسة زعيمي البلدين طبعاً. وسيتم عقد لقاءات منفردة، وسيقام عشاء رسمي باسم الرئيس فلاديمير بوتين على شرف كيم جونغ أون”.

وفي شأن متصل بالردّ على التصريحات الغربية، صرّح الناطق باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس الروسي، ليس في حاجة إلى الاجتماع بزعماء الدول الغربية.

وفي تعليقه على تصريح لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مفاده أن “الرئيس الروسي يفتقر إلى الشجاعة للقاء زملائه في مجموعة العشرين منذ عامين”، قال بيسكوف أمام الصحفيين: “لا يحتاج بوتين حالياً إلى الاجتماع بهؤلاء الأشخاص، لأن هذا الاجتماع لا يمكن أن يضيف أيّ شيء بنّاء إلى جدول أعمالنا. ننطلق بالدرجة الأولى من اعتقادات هؤلاء الممثلين لدول الغرب الجماعي، وننطلق من تصريحاتهم”.

وأضاف: من الممكن وصف جدول الأعمال الدولي للرئيس بوتين بأنه نشط، ولكن في تلك الاتجاهات “البنّاءة” التي تعد لمصلحة روسيا.

وتابع: “عندما يحين الوقت للقاء السادة المذكورين، سيتم ذلك بالتأكيد”.

وفي شأنٍ آخر، دعت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي إلى تقييم التدابير التقييدية ضد المواطنين الروس من وجهة نظر القيم الأساسية للاتحاد نفسه.

وقالت البعثة في بيان تعليقاً على التوضيحات الأخيرة للمفوضية الأوروبية بشأن الحظر المفروض على دخول الروس إلى دول الاتحاد بمركبات شخصية: ندعو بروكسل إلى العودة إلى القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحق في الملكية ومبدأ عدم التمييز.