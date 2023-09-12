ختام ناجح لمهرجان كرة السلة “لعيونك يا شام”

اختُتمت مساء أمس منافسات بطولات “لعيونك يا شام” لكرة السلة التي أقامتها اللجنة الفنية في دمشق لمواليد 2010 وما دون للذكور والإناث.

رئيسُ اللجنة الفنية لكرة السلة في دمشق عبد الرزاق محمد أوضح لـ “البعث” أنه ضمن خطة اللجنة لتفعيل عمل ودور الأندية على الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة أقيمت البطولات على مدار الفترة الماضية “خلال العطلة الصيفية” بمشاركة كافة أندية دمشق، والهدف من الدورات إبقاء الفئات العمرية للذكور والإناث في جو المنافسات استعداداً لانطلاق الموسم السلوي المقبل.

وأضاف محمد: البطولات شهدت مستوى كبيراً من اللاعبين واللاعبات وقدموا لمحات فنية جميلة، حتى أن بعض النهائيات لم تحسم نتيجتها إلا في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، وتمّ توزيع الألقاب على أندية الجيش والوحدة والثورة والأشرفية وللفئتين معاً، وهنا لا بدّ من توجيه الشكر لأندية الوحدة والثورة على استضافتها للمنافسات على أرضية ملاعبها، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المهرجانات.

وكشف محمد أن اللجنة ستقوم في الفترة المقبلة بانتقاء اللاعبين واللاعبات المميزين للعمل على تشكيل منتخب المحافظة وتحضيرهم بشكل لائق للمشاركة في أنشطة اتحاد السلة.

عماد درويش