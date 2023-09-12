صالة حماة الرياضية في الخدمة قريباً.. وملعب الباسل قيد التجهيز

حماة- منير الأحمد

شارفت أعمال الصيانة والتحديث التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة لصالة الشهيد ناصح علواني الرياضية على النهاية، وبات من المتوقّع أن تدخل الخدمة بداية الموسم الرياضي الجديد لتظهر الصالة التي تتحمّل العبء الأكبر من المباريات أو التدريبات لكافة أندية المحافظة.

وعلى الرغم من انشغال الصالة بالأعمال والتجميل، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار الصالة في استقبال المباريات والاستحقاقات المدرجة على أجندة الاتحاد الرياضي العام.

رئيسُ اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة عبد الرزاق زيتون كشف لـ”البعث” أن أعمال الترميم في الصالة تجري على قدم وساق، بما يتماشى مع التوقيتات المحدّدة للانتهاء منها مع بدء الموسم الرياضي الجديد، مبيناً أن الجانب الفني للصالة أصبح جاهزاً باستثناء الأرضية التي سيتمّ البدء بصيانتها خلال الأيام القليلة القادمة وستكون جاهزة بشكل كامل قبل بدء الأنشطة الرسمية لدوري المحترفين لكرة السلة.

وأشار زيتون إلى أن أعمال الترميم شملت فتح أبواب جديدة تتلاءم وسلامة الجماهير مزوّدة بأدراج خارجية تضمن سهولة الدخول والخروج والتخلّص من حالة الازدحام والاختناق التي كانت تحصل سابقاً، فضلاً عن تركيب مقاعد للمدرجات وذلك حفاظاً على راحة الجماهير بشكل لائق.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية أنه لم يبقَ سوى الجانب الإداري من الصالة والتي سيستخدم كمقر للجنة التنفيذية وهو قيد الإنجاز ليتمّ تحويل مقر اللجنة التنفيذية الحالي إلى فندق خاص بالرياضيين لضمان استقبال واستضافة البطولات التي ستُقام في محافظة حماة.

وفيما يتعلق بصيانة أرضية ملعب الباسل لكرة القدم، أكد زيتون أن تأخر الدوري في الموسم الماضي أسهم وبشكل كبير في تأخير صيانة أرضية الملعب ليكون جاهزاً مع انطلاقة الدوري الممتاز، الأمر الذي سيؤخر عمليات الإنجاز شهراً كاملاً، حيث استلمت مؤسّسة الإسكان العسكري الملعب منذ ثلاثة أيام ووضعت كادراً فنياً متخصصاً للبدء بأعمال الصيانة، لكن وبحسب الجهة المنفذة لا يمكن البدء برش البذار وتجهيز الرول الطبيعي قبل مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، وهذا يعود لطبيعة ومناخ محافظة حماة وبعدها سيخضع لأعمال الصيانة الدورية.