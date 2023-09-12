في مجلس طرطوس.. مشروع استثماري بتكلفة 1.5 مليار يقسم الآراء

طرطوس- لؤي تفاحة

صوت مجلس محافظة طرطوس خلال جلسة أعمال دورته العادية الخامسة بالموافقة على مشروع الاستثمار السياحي الواقع على شاطئ الاحلام بتكلفة حوالي 1.5 مليار.

وقد انقسمت آراء أعضاء المجلس بين مع مؤيد ومعارض لهذا المشروع، ما استدعى برئيسة المجلس عليا محمود بتعليق عمل الجلسة لبضع الوقت.

وبين عضو المجلس عاطف حسن أن المشروع لم يحصل على العدد الكافي المطلوب هو ٢٣ عضواً للموافقة، معتبراً أن الموافقة مخالفة للقانون، فيما تحدث عدد من الموافقين على المشروع عن اهمية المشروع وحاجة المحافظة له ولا سيما في هذا الموقع المميز.

بدورها أوضحت رئيسة المجلس عليا محمود أن قرار التصويت على المشروع جاء بناءً على القانون المالي الجديد الذي يسمح للمجالس المحلية بتحسين مواردها المالية.

كما تم خلال الجلسة مناقشة أزمة النقل في المحافظة وضرورة تأمين نقل طلاب المدارس وتوفير مادة المازوت للسرافيس العاملة على خطوط الريف حيث المعاناة الحقيقية بحسب كلام عضو المجلس مازن خضور.

وتطرقت المداخلات إلى مناقشة واقع المياه وضبط عمال ومراقبي الشبكات وإمكانية حدوت تلاعب من قبل بعض المراقبين بشكل مزاجي، وكذلك المطالبة بتأمين قاطع كهربائي لمشروع المياه في منطقة الصفصافة وزيادة التوسع في خطوط شبكة المياه في منطقتي “الدكيكية وزاهد” بحسب كلام عضو المجلس ندى القرضا، فيما طالبت المداخلات بمنع استخدام مولدات الكهربائية أثناء وجود مياه بالسيالة وانقطاع المياه في قرية الحداديات مع وجود أزمة مياه الشرب في ريف العنازة والقدموس.

وقد رد مدير عام مؤسسة المياه المهندس أحمد حسامو على تساؤلات الاعضاء حول واقع المياه وخطة المؤسسة بتأمين المياه وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة والعمل على ضبط عمل مراقبي الشبكات ومعالجة أية شكوى من قبل المؤسسة.

بدوره بّين عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع النقل المهندس آصف حسن أن المشكلة بعمل الـ”جي بي اس” تكمن بالتنفيذ ومع ذلك استطاع هذا الجهاز ضبط عمل آلاف المركبات العاملة، والعمل أيضاً على رفد مسار اضافي لتحسين عمل منظومة النقل وتحسين النقل بين كافة القرى علماً أن عدد القرى -بحسب حسن- غير المخدمة بالنقل يبلغ ١٧٣ قرية على مستوى المحافظة، مطالباً باتخاذ قرار تنفيذ المسارات الإضافية لخدمة هذه القرى.