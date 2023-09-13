أكثر من 5300 قتيل ضحايا العاصفة (دانيال)

طرابلس – سانا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي اجتاحت مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة “دانيال”، التي ضربت البلاد يوم الأحد الماضي ارتفعت إلى 5300 قتيل حتى الآن.

وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن هناك آلاف المفقودين من جراء الكارثة، مؤكدا تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية، ومطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.

وفي وقت سابق أمس قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان: “لا نملك أرقاماً نهائية لعدد القتلى حالياً، لكن حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، فيما وصل عدد المفقودين حتى الآن إلى نحو 10 آلاف شخص”.

ويوم الأحد الماضي ضربت عاصفة متوسطية أطلق عليها اسم “دانيال”، شرق ليبيا، ولا سيما الجبل الأخضر الساحلي، فيما أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، أن درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.