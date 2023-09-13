التعليم العالي تعلن مفاضلات القبول الجامعي وفرز طلاب السنة التحضيرية ودليل الطالب

دمشق – سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفاضلات القبول الجامعي علمي – أدبي – مهني- سوري غير مقيم – عرب وأجانب – هيئة تدريسية – ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين – المعاقين – منح الجامعات الخاصة للفرعين العلمي والادبي – الكليات الطبية بالجامعات الخاصة “مأجورة” للعام الدراسي 2023-2024.

كذلك أعلنت الوزارة عن مفاضلة الفرز لطلاب السنة التحضيرية للعام الدراسي 2022-2023 ودليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2023-2024.