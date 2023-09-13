الصين تعلن رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا إلى شراكة استراتيجية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا، وذلك خلال استقباله نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في بكين.

وقال شي جين بينغ، بحسب شريط بثه التلفزيون الرسمي: “أنا مسرور جداً لكي أعلن معك رفع مستوى العلاقات بين الصين وفنزويلا إلى شراكة استراتيجية قادرة على الصمود”، مضيفاً: إنّه سيعمل على تعميق التعاون بين البلدين.

وأكّد الرئيس الصيني أنّ بلاده “ستدعم، كما فعلت دائماً، بشدة جهود فنزويلا للحفاظ على السيادة الوطنية والكرامة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، كما ستدعم بقوة قضية فنزويلا العادلة في التصدي للتدخل الأجنبي”.

وهذا المستوى في العلاقات هو الأعلى في الدبلوماسية الصينية، بحيث هناك دول قليلة جداً تحظى بهذا المستوى من العلاقات مثل باكستان وروسيا وبيلاروسيا.

بدوره، قال الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو، من بكين، إنّ بلاده “تعتز بعلاقتها مع الصين باعتبارها دولة غير مهيمنة كتلك التي تبتز شعوب العالم وتهيمن عليها وتهاجمها”