الصين تعلن رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا إلى شراكة استراتيجية
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، رفع مستوى العلاقات مع فنزويلا، وذلك خلال استقباله نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في بكين.
وقال شي جين بينغ، بحسب شريط بثه التلفزيون الرسمي: “أنا مسرور جداً لكي أعلن معك رفع مستوى العلاقات بين الصين وفنزويلا إلى شراكة استراتيجية قادرة على الصمود”، مضيفاً: إنّه سيعمل على تعميق التعاون بين البلدين.
وأكّد الرئيس الصيني أنّ بلاده “ستدعم، كما فعلت دائماً، بشدة جهود فنزويلا للحفاظ على السيادة الوطنية والكرامة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، كما ستدعم بقوة قضية فنزويلا العادلة في التصدي للتدخل الأجنبي”.
وهذا المستوى في العلاقات هو الأعلى في الدبلوماسية الصينية، بحيث هناك دول قليلة جداً تحظى بهذا المستوى من العلاقات مثل باكستان وروسيا وبيلاروسيا.
بدوره، قال الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو، من بكين، إنّ بلاده “تعتز بعلاقتها مع الصين باعتبارها دولة غير مهيمنة كتلك التي تبتز شعوب العالم وتهيمن عليها وتهاجمها”
وكان مادورو وصل إلى الصين، في الثامن من الشهر الجاري، في أول زيارة دولة يقوم بها إلى البلاد منذ 2018، وتستمر حتى يوم غدٍ الخميس، حيث قام بزيارة عدد من المدن الصينية.
وفي وقتٍ سابق، تناول موقع “CGTN” الصيني، الزيارة مبيناً أنّ من أهداف الزيارة “تعزيز العلاقات الثنائية حول المصالح الطويلة الأمد في قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار، وهي تأتي من ضمن رؤى جديدة لعالم متعدد الأقطاب”.
كذلك لفت إلى أنّ الصين وفنزويلا “تعارضان في المبدأ الهيمنة والأحادية القطبية التي تشجع على الانقسام والصراع بدل التعاون والشراكة، من خلال العقوبات والحصار الاقتصادي والعسكري، ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وتعقيد سبل عيش دول بأكملها”.