النيجر: بنين تفكر بالعدوان

نيامي – وكالات

أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن بنين تفكر بعدوان على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في 2022.

وفي بيان بثه التلفزيون الوطني، قال المجلس العسكري الحاكم في نيامي: إنه قرر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 تموز 2022 بعدما “دعا مراراً إلى الالتزام بموجباتها” من دون أن تلقى دعواته آذانا صاغية في كوتونو.

وأضاف: إن بنين قررت التفكير بعدوان على النيجر بدلاً من دعمها. كما أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدات حربية في ضوء عدوان ضد النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وجدد النظام العسكري التأكيد على “الرغبة في تجنب التصعيد”.

والاتفاقية التي أعلن العسكر إلغاءها تتعلق على وجه الخصوص بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية لمراقبة تحركات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة.