فرقة نادي دوحة الميماس في أمسية طربية

حمص-البعث

أحيت فرقة نادي دوحة الميماس، أحد أعرق الأندية الثقافية في حمص، حفلاً موسيقياً غنائياً بقيادة عازف العود جهاد شرفلي على مسرح قصر الثقافة مساء اليوم الأربعاء، قدمت فيه برنامجاً فنياً تكرم فيه العديد من الفنانين الرواد الذين كان لهم دوراً بارزاً في مسيرة النادي الطويلة والغنية أمثال محمد بري العواني، برهان الصباغ، هشام الصوفي سعيد السراج، وغيرهم من فنانين تركوا بصمة في مسيرة النادي قبل رحيلهم.

بدأت الأمسية بأنشودة النادي كلمات محمد بري العواني الحان سعيد السراح. ثم غنت المجموعة موشح يا هاجري شعر أحمد شوقي وألحان هشام الصوفي، ثم أغنية “أنا لا أسلا حبك ” شعر قديم ألحان برهان الصباغ..

ومن كلمات تمام العواني مدير النادي الحالي وألحان راشد العواني غنت عبير غسان الضايع أغنية “ياريت بترضى ياريت”، كما غنى مطرب الفرقة أحمد الجمل “ضوا القمر علينا” من كلمات تمام العواني وألحان جهاد شرفلي .

ومن الغناء القديم أدت سحر الغربي أغنية شادية “ان راح منك ياعين” وهي من كلمات فتحي قورة وألحان منير مراد.

هذا وقدم مدير النادي تمام العواني ونقيب فناني حمص أمين رومية، خلال الحفل شهادة تكريم لفنانين كان لهما تاريخاً حافلاً بالعطاء الفني هما محمود الصالح مواليد ١٩٤٩ الذي اشتغل في المسرح مدة طويلة وأعطى الكثير من الفن، وعندليب حمص المطرب محمد فارس الذي شارك في الأمسية بأغنية عبد الحليم حافظ “قولوا الحقيقة ”

وواصلت الفرقة تألقها بسماعي حجاز تحت عنوان “غريب” ألحان أمير البزق محمد عبد الكريم، وختمت بموشح “اسق العطاش” بصوت المطرب أحمد الجمل والمجموعة.

يأتي الحفل برعاية وزارة الثقافة، مديرية المسارح والموسيقا.