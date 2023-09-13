وزير الأشغال يؤكد على السرعة في مشروعات أبنية سكن متضرري الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة

تابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف محطات زيارته إلى محافظة اللاذقية بالاطلاع على واقع العمل في مشاريع أبنية سكن المتضررين من الزلزال، مع محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال، واستمع من مدير عام المؤسسة راما ظاهر إلى شرح حول الأعمال المنجزة في المشروعات، كما أكد على تكثيف الجهود لإنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة والسرعة الممكنة المتاحة، و خلال جولة في موقع الأبراج السكنية على أوتستراد الثورة اطلع الوزير على عمل الجهات المعنية بالمشروع.

وشدد الوزير عبد اللطيف خلال الجولة على المباني التي تنفذ فيها أعمال البناء والإكساء على ضرورة التقيد بالمسار الزمني للمشروع والجودة في التنفيذ مع مراعاة تجهيز الموقع العام بشكل كامل ليكون المشروع جاهزا للتسليم بالشكل الأمثل خلال المدة العقدية المحددة، مؤكداً أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة جاهزة لتقديم كل الدعم الممكن وتلافي اي معوقات تعترض العمل.

وخلال الجولة التي شارك فيها مديرو المؤسسات والشركات العامة التابعة للوزارة ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي ورئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي تم الاطلاع أيضاً على أعمال الموقع العام في مشروع مساكن الإدخار بالمدينة والمراحل المتبقية منه، حيث تم التأكيد على استكمال المشروع بما فيه من أعمال تأهيل الطرقات والأرصفة وانجاز البنى التحتية المطلوبة.

كذلك عقد الوزير عبداللطيف والمحافظ هلال اجتماعاً في مبنى المؤسسة العامة للإسكان جرى فيه مناقشة سير العمل في جميع مشاريع المؤسسة ونسب التنفيذ في كل منها والمراحل التي وصلتها والصعوبات التي تعترضها والحلول المقترحة لتجاوز المعوقات.

و ذكرت المهندسة ظاهر أنّه جرى تتبّع الأعمال والمؤشرات وواقع تنفيذ أبنية المتضررين من الزلزال ونسب التنفيذ ضمن البرامج الزمنية، في الأراضي التابعة ملكيتها للمؤسسة ولمجلس مدينتي اللاذقية وجبلة، ومع الانتهاء ستسلم وفق البرنامج الزمني مع المرافق العامة للمتضررينز

وأوضحت ظاهر أنّ عدداً من المواطنين تخصّصوا واختاروا شققهم، وسددوا الدفعة الأولى النقدية من الصندوق تمهيداً لتسديد الدفعة الثانية.

بدوره المهندس كنان سعيد مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان لفت إلى اهتمام الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان بتأمين الأراضي بشكل فوري، ومنها تأمين أرض على شارع الثورة وتنفيذ أربعة أبنية برجية من ضمنها 160 شقة سكنية وبنسبة إنجاز 50% بعد المباشرة منذ خمسة أشهر، ومن المتوقع انتهاء التنفيذ في آذار 2024.

ولفت إلى تأمين مجلس مدينة اللاذقية موقعاً لبرجين سكنيين في منطقة الغراف، أما مجلس مدينة جبلة فقد أمّن موقعاً لبناء برجين، الأول في منطقة العزّة والثاني في حي النقعة.

وخلال ترؤسه اجتماع عمل في الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية أكد وزير الأشغال ضرورة استثمار وتوظيف الطاقات المتاحة في الشركة بكل ما لديها من إمكانات وكوادر ومعدّات وتجهيزات لتحقيق زيادة مستمرة في المؤشرات الإنتاجية والعائدات والأرباح.

وأوضح أنّه رغم نسب ومؤشرات التنفيذ الجيّدة المحققة ودلالتها على مستوى الأداء والعمل المنجز، فإنّ الأهمية تنبغي أن تكون أيضاً في الأرباح عبر المواءمة بينها وبين المؤشرات، ولا سيما في ظلّ معطيات السوق والفروق السعرية وأولوية تلبية الاحتياجات التشغيلية الضرورية.

وركّز الوزير على دور إدارات فروع الشركة في استقطاب جبهات العمل والمشروعات بما لديها من فاعلية في الأداء، وعلاقات عمل وأيضاً شخصية مدير الفرع نفسه وجارته وقدرة في تحقيق الجودة والنوعية وهذه ضمن عوامل عديدة.

ودعا الوزير إلى التقليل ما أمكن من التعهد الثانوي والتشغيل لدى الغير والالتزام بحدود النسبة الممنوحة بما يضمن توسيع الطاقة التشغيلية لإمكانات الشركة المتاحة.