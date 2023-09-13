وزير الصحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية التعاون الثنائي

دمشق – سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الصحي.

وتركزت محاور اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة على تطوير التعاون وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجال الصناعات الدوائية، إضافة إلى إمكانية تشكيل لجان فنية مشتركة بين الجانبين لمتابعة التعاون الصحي وتعزيز السياحة العلاجية.

وشدد الغباش على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة في قطاع الصحة، وخصوصاً فيما يتعلق بتسجيل الأدوية وتصديرها للسوق الدوائية العراقية.

بدوره أكد الحجيمي على عمق العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون بمختلف المجالات الصحية والاستفادة من الاختصاصات الطبية السورية كطب الطوارئ.