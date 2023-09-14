أكثر من 10 آلاف مفقود نتيجة إعصار درنة

طرابلس – وكالات

قال الهلال الأحمر الليبي: إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت شرقي البلاد تجاوز 10 آلاف شخص، مضيفاً: إن الفرق تعمل بكل قوتها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين.

وأعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد مدينة منكوبة، عقب تعرّضها لفيضانات وسيول عارمة نتيجة العاصفة “دانيال” المتوسطية التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة أودت بحياة نحو 2300 شخص.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: إنّ ما لا يقل عن 30 ألف شخص يعيشون في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة أصبحوا مشرّدين، ولا يزال عدد الضحايا غير مؤكد.

ولا يمكن الوصول إلى المدينة الآن إلا عبر مدخلين إلى الجنوب (من أصل سبعة)، كما انقطع عنها التيار الكهربائي على نطاق واسع، وتعطّلت شبكة الاتصالات فيها وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، ونزح ثلاثة آلاف شخص من البيضاء، وأكثر من ألفين من بنغازي ومدن أخرى تقع إلى الغرب.