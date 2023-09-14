إطلاق البرنامج الإلكتروني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة

دمشق- حياة عيسى

بعد إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، عملت وزارة الصحة على إطلاق البرنامج الإلكتروني له، بهدف سهولة جمع البيانات من كافة المراكز التي تعمل في مجال المسح والاستقصاء والكشف المبكر لنقص السمع.

مديرة برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان طرابيشي بيّنت في حديث لـ “البعث” أن البرنامج الإلكتروني هو برنامج أعدّته الوزارة لجميع مراكز المسح السمعي والاستقصاء التابعة لها ولشركائها من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي ومنظمة آمال ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف سهولة جمع البيانات من جميع المراكز ليكون لكل طفل حديث ولادة أجري له المسح السمعي استمارة مفصلة عن حالته السمعية، بحيث إذا احتاج للتحويل إلى مركز استقصاء والتدخل بمعاينات سمعية فيما بعد، فإن البرنامج يسهل متابعة الطفل بشكل دقيق لوجود حالة تفصيلية له، إضافة إلى أنه من خلال البرنامج الإلكتروني يمكن الوصول لعدد الأطفال الذين أجري لهم اختبار البث الصوتي وعدد الأطفال حديثي الولادة الذين لديهم نقص سمع، وبالتالي الكشف والتدخل المبكر، كما يمكن من خلال البرنامج حساب المؤشرات ومعرفة نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص سمع في الجمهورية العربية السورية.