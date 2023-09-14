الاحتلال يغلق الضفة وغزة ابتداءً من ظهر يوم الجمعة بذريعة الأعياد اليهودية

الأرض المحتلة – وكالات

قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر في قطاع غزة المحاصر، ابتداءً من ظهر يوم الجمعة.

وأفادت إذاعة العدو الرسمية “كان”، بأن سلطات الاحتلال ستفرض طوقاً شاملاً على الضفة، ومعابر قطاع غزة حتى ليلة السبت – الأحد المقبل، تزامناً مع عيد رأس السنة العبرية.

وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقاً شاملاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداءً من ظهر الجمعة وخلال شهر تشرين الأول المقبل، بذريعة الأعياد اليهودية. كذلك يفرض جيش الاحتلال إغلاقاً شاملاً على الضفة والقطاع ، في “يوم الغفران”، ابتداءً من منتصف ليلة السبت – الأحد الموافق 24 من أيلول الحالي، حتى ليلة 25 من أيلول، في حين يغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة “عيد العرش” لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس – الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت – الأحد الموافق 7 تشرين الأول المقبل.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للضغط على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، إضافةً إلى تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

في الأثناء، أُصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الأهالي بالرصاص والغاز السام، ما أدّى إلى إصابة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

في سياقٍ متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من مخيمي عايدة والعزة شمال بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وأسيرين محررين من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما، وشاباً من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفي قطاع غزة المحاصر، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من حي النهضة شرق مدينة رفح جنوب القطاع