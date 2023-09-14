التعرفة الجديدة لــ”التكاسي”.. ألف ليرة لفتحة العداد و25 ألفاً غرامة عدم تعديل العداد

دمشق- ميس خليل

أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بالتعرفة الجديدة لخدمة سيارات الأجرة “التكاسي” العاملة ضمن دمشق وبحسب قرار اللجنة أصبحت التعرفة الجديدة لسيارات (التكاسي) 2000 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و24000 ليرة للساعة الزمنية و1000 لفتحة العداد و500 ليرة قيمة الضربة ومسافة الضربة 250 متراً وزمن الضربة 75 ثانية.

جلال الدين قصص عضو مجلس محافظة دمشق أوضح لـ”البعث” أن القرار لمصلحة المواطن الذي بات مستهدفاً من قبل بعض سائقي التكاسي الذين لا يتوانون في استغلال المواطن، حيث يتقاضون أجوراً عالية مقابل خدمة النقل.

من جهة أخرى يمكن أن يكون هذا القرار صائباً لسائق التاكسي إذا توفرت مادة البنزين، لأن ماده البنزين اليوم في هذه الظروف السيئة التي يعيشها الوطن أصبحت شحيحة، وتحت ظروف الحصار الذي نعيشه وسيطرة قوات “قسد” على حقول النفط في المنطقه الشرقية، هذا ما جعل ماده المحروقات قليلة ولا يستطيع سائق التاكسي تأمينها إلا من خارج البطاقة الذكية.

وبيّن قصص أن القرار تضمن إضافة مبلغ 1000 ليرة إلى شريحة العداد من 600 إلى 1000 ليرة، ومبلغ 2000 ليرة إلى شريحة العداد من 1100 إلى 2000 ليرة، بينما المبلغ المتراوح بين 2100 إلى 3000 يضاف إليه 4000 والمبلغ من 3100 إلى 4000 ليرة يضاف إليه 5000 ليرة، وفي حال ظهرت شريحة العداد من 4100 إلى 5000 يضاف مبلغ 7000 وشريحة العداد من 5100 إلى 6000 ليرة يتوجّب على الراكب إضافة مبلغ 9000 ليرة، في حين المبلغ من 6100 إلى 7000 يضاف إليه 11000 ألف ليرة بينما من 7100 إلى 8000 يضاف إليه 13000 ألف ليرة والمبلغ من 8100 إلى 9000 يضاف إليه 14000 فيما المبلغ الظاهر على شاشة العداد من 9100 إلى 10000 يضاف إليه 16000 ألف ليرة، وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 10000 ليرة يضاف إليه مبلغ 19000 ليرة.

وأشار قصص إلى أنه تمّ تكليف مديرية الإنارة والكهرباء بالعمل على تعديل عدادات التكاسي العاملة على مادة البنزين بالتعاون مع المكتب الفني والسورية للشبكات خلال مدة زمنية أقصاها 100 يوم، كما يتمّ استيفاء غرامة 25 ألف ليرة تدفع لصندوق دعم المرور عن كلّ تخلف عن تعديل العداد المركب لسيارة التكسي حتى نهاية الفترة المحدّدة (100 يوم من تاريخ صدور القرار)، منوهاً بأنه تمّ تكليف فرع مرور دمشق بطباعة اللصاقات بنوعيها بالمبالغ المستوجب دفعها من الراكب وتوزعها لقاء مبلغ وقدره 5000 ليرة ولصاقة “العداد معدل” لقاء مبلغ وقدره 3700 ليرة وتوزيعها من قبل مديرية الإنارة والكهرباء، وتتضمن اللصاقة المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب عند ظهور قراءة العداد على الشاشة.

وذكر قصص أن القرار يمكن أن يكون في وقت معيّن قد أحرج سائق التكسي لأنه لا يستطيع أن يعمل بهذه المخصّصات القليلة، ولكن نأمل في الأيام والأشهر القادمة أن يكون هناك تحسّن ملحوظ في توفير مادة المحروقات، وخاصة البنزين لسائقي التكاسي، كي يتمكّن المواطن من التنقل في هذه الوسائط وتلك الحافلات، وأيضاً يستطيع سائق التكسي أن يعيش من خلال عمله كسائق.