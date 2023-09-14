الصين: تواطؤ الولايات المتحدة مع تايوان سيدمرها

بكين – سانا

حثت وزارة الدفاع الوطني الصينية الولايات المتحدة على وقف جميع أشكال العلاقات العسكرية مع تايوان الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة “تان كه في” قوله تعليقاً على معلومات بشأن تفاعل عسكري أجرته تايوان مؤخراً مع الولايات المتحدة بما في ذلك خطة لشراء أنظمة لزرع الألغام من الولايات المتحدة: “نعارض بشدّة قيام الولايات المتحدة بأي شكل من أشكال الاتصال الرسمي مع منطقة تايوان الصينية وبيع أسلحة للجزيرة”.

ولفت تان إلى أن التواطؤ بين تايوان والولايات المتحدة سيضر تايوان ويدمرها، وأن الاعتماد بشكل متعنّت على الولايات المتحدة في السعي لما يسمى “استقلال تايوان” سيدفع تايوان فقط إلى حافة الحرب.

وأكد تان أن جيش التحرير الشعبي الصيني دائماً ما يكون في حالة تأهب وسيتغلب بكل حزم على أي أنشطة انفصالية وأي محاولات للتدخل الخارجي.