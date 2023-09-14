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15-سبتمبر-2023
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العدد 17504 الجمعة 15-9-2023
نشرة الإعلانات-العدد 961/ يوم الجمعة 15-9-2023م/4 صفحات
برعاية الرئيس الأسد… تخريج الدورة الثامنة والثلاثين قيادة وأركان في الأكاديمية العسكرية العليا
الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال يقيّم الخطوات المنجزة ومعالجة التداعيات
الصين: تواطؤ الولايات المتحدة مع تايوان سيدمرها
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العدد 17504 الجمعة 15-9-2023
14-سبتمبر-2023
العدد 17504 الجمعة 15-9-2023
نشرة الإعلانات-العدد 961/ يوم الجمعة 15-9-2023م/4 صفحات
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