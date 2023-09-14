القبض على 7 إرهابيين في العراق

بغداد – سانا

ألقت القوات العراقية القبض على 7 إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان: “بعمليات منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات البرية تم نصب كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب في قضاءي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي نينوى”.

وكانت الشرطة العراقية قد ألقت يوم الثلاثاء الماضي القبض على ستة إرهابيين في محافظة ميسان جنوب شرق البلاد.