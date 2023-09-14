المصارعة تواصل حصد النجاحات وتتوج بالذهب المتوسطي

حقّق لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة عمر صارم الميدالية الذهبية لوزن +91 كغ في دورة المتوسط للألعاب الشاطئية المقامة حالياً في مدينة هيركليون اليونانية بعد أن استطاع تحقيق خمسة انتصارات جعلته يصعد إلى منصة التتويج بجدارة واستحقاق.

صارم الذي يعدّ المصارع الوحيد في بعثة رياضتنا للدورة تمكّن من الفوز في المباراة النهائية على بطل اليونان، كما فاز على لاعب فرنسي في الدور نصف النهائي وقبلها على بطل إيطاليا بنتيجة 3/1 وعلى بطل الجزائر 2/صفر وعلى بطل اليونان 3/ صفر.

رئيسُ اتحاد المصارعة محمد نور الدين العلي أكد لـ”البعث” أن حصول البطل صارم على الميدالية الذهبية دليل جديد على أن المصارعة السورية تسير على الطريق الصحيح لاستعادة أمجادها بعد السنوات الصعبة التي عاشتها، مشيراً إلى أن الدورة تعدّ من الأقوى في هذا التخصّص بمشاركة 26 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وكشف العلي أن المصارعة الشاطئية تختلف في كثير من التفاصيل عن المصارعة التقليدية، إن كان على صعيد طريقة تسجيل النقاط أو التقنيات التي يستخدمها اللاعبون، مشدداً على أن الاتحاد يحاول تفعيل بعض الاختصاصات في المصارعة مثل الشاطئية أو الأنثوية عبر إقامة بطولات خاصة بها.

ولفت العلي إلى أن رئيس الاتحاد الرياضي العام يقدّم كل أشكال الدعم للعبة لتحقيق الإنجازات من معسكرات ومشاركات خارجية وتجهيزات، وهو أمر حفّز اللاعبين لتقديم جهود إضافية تُرجمت تتويجات في الدورة العربية التي أقيمت في الجزائر شهر تموز الماضي أو في الدورة المتوسطية، موضحاً أن المصارعة كانت ولا تزال منبع الميداليات لرياضتنا، وهو الأمر الذي يسعى الاتحاد لتأكيده على المستوى القاري في المستقبل القريب عبر جيل جديد من اللاعبين تمّ تحضيرهم بشكل متميز ليشكلوا نواة منتخب وطني لسنوات طويلة قادمة.

يُذكر أن بعثة رياضتنا في الدورة اقتصرت على لعبتي الكاراتيه والمصارعة فقط.

المحرر الرياضي