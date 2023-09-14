تجربة ودية لكرة الحرية.. وانتظار للتعاقد مع أجنبي ومحليين

حلب – محمود جنيد

يلتقي فريق رجال الحرية نظيره جبلة على أرضية ملعب الحمدانية يوم غدٍ الجمعة في رابع مبارياته الودية التحضيرية لانطلاقة الدوري الممتاز لكرة القدم ومواجهة الساحل في جولته الأولى في طرطوس.

المدير الفني للفريق محمد نصر الله أكد لـ “البعث” أن مباراة جبلة ستكون الأخيرة ضمن قائمة وديات الاستعداد للدوري، مضيفاً أن الفريق كان يحتاج المزيد من المباريات التحضيرية لكن الظروف لم تسعف لتأمينها. وأشار إلى أن مباراة الجمعة مع جبلة ستكون مناسبة لإشراك اللاعبين عبد الرزاق الحسين وعلي خليل لوقت أطول، بعد أن شاركا لدقائق في آخر المباريات الودية للوقوف على جاهزيتهما البدنية، وانخراطهما بأجواء الفريق.

وكشف نصر الله أن هناك قلب دفاع سنغالي موريتاني الأصل سيصل الاثنين المقبل إلى حلب إيذاناً بالتعاقد معه بعد إتمام الإجراءات المطلوبة، لافتاً إلى أن صفقة التعاقد مع اللاعبين الأفارقة أجهضت بسبب الأخطاء التي حدثت في المراسلات مع لاعبين آخرين، كذلك سيتمّ التعاقد مع لاعبين محليين والأمور قيد الإنجاز.

وشدّد المدير الفني لفريق الحرية على أن الأخضر الحلبي العريق، بمجموعته المؤلفة من الشباب الصاعد من أبناء النادي والمنتدبين من خارجه، لن يكون ضيف شرف عابر على الممتاز، بل سيكرّس حضوره القويّ اللائق في الدوري.