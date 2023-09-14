توزيع 30 خزان مياه لأحياء الحسكة

الحسكة- إسماعيل مطر

بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات بالحسكة مثنى زعال العلي أنه تمّ تركيب 30 خزاناً من البلاستيك سعة 10 برميل في أحياء النشوة الغربية والنشوة الشرقية نتيجة الحاجة الماسة لوجودها في هذه الأحياء، موضحاً أنه تمّ تأمين هذه الخزانات من المنظمة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة مكافحة الجوع، مشيراً إلى أن توزيع هذه الخزانات جاء نتيجة دراسة كافية للحاجة الماسة، ولاسيما بعض الأحياء التي لا تصلها المياه نهائياً أثناء عمليات ضخ مياه الشرب من محطة علوك.

ولفت زعال العلي إلى وعود بتأمين 25 خزاناً إضافياً خلال الفترة القليلة القادمة وسوف يتمّ توزيعها للأحياء التي لا تصلها المياه نهائياً.

وفي سياق آخر بيّن المهندس محمد عثمان مدير مؤسسة المياه تكليفاً أنه تمّ إصلاح العطل الذي أدى لتوقف عمليات الضخ من محطة علوك يوم أمس، وتشمل عمليات الضخ اليوم أحياء النشوة الغربية والنشوة الشرقيه والفيلات والشريعة وأم حجيرة.