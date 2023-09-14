رسالتان من رئيسي إلى العاهل السعودي وولي عهده
وتسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي خلال استقباله في الرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي.
ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهمات عمله الجديدة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جهةٍ أخرى، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران، احتجاجاً على تصريحات وزيرة خارجية أستراليا التدخلية في شؤون إيران.
واستدعى رئيس الدائرة الرابعة لشؤون آسيا وأقيانيا لدى الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الأسترالية وأبلغه احتجاجاً شديد اللهجة باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية حول حقوق الإنسان في إيران، والإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحظر على عدد من المسؤولين والرعايا الإيرانيين.
بدوره قال القائم بالأعمال الأسترالي: إن سياسة بلاده المبدئية تؤكد على التعاون مع طهران، معلناً أنه سيبلغ سلطات بلاده بموقف الخارجية الإيرانية هذا فوراً.