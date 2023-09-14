رسالتان من رئيسي إلى العاهل السعودي وولي عهده

من جهةٍ أخرى، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران، احتجاجاً على تصريحات وزيرة خارجية أستراليا التدخلية في شؤون إيران.

واستدعى رئيس الدائرة الرابعة لشؤون آسيا وأقيانيا لدى الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الأسترالية وأبلغه احتجاجاً شديد اللهجة باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية حول حقوق الإنسان في إيران، والإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحظر على عدد من المسؤولين والرعايا الإيرانيين.

بدوره قال القائم بالأعمال الأسترالي: إن سياسة بلاده المبدئية تؤكد على التعاون مع طهران، معلناً أنه سيبلغ سلطات بلاده بموقف الخارجية الإيرانية هذا فوراً.