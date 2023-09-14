عدم وجود مركز لاستلام القطن في الحسكة يتسبب بالعزوف عن زراعته

الحسكة- البعث

عزا مدير محلج الحسكة، المهندس أنطون سعيد، سبب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن إلى عدم وجود مركز لاستلام الأقطان في المحافظة منذ عدة سنوات والقيام ببيعه للتجار في الأسواق المحلية.

مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم أوضح أن عمليات قطاف وجني محصول القطن بدأت بداية الأسبوع الحالي، ولاسيما في المناطق الشمالية من المحافظة، وهي مناطق ونواحي الدرباسية والقحطانية والمالكية وعامودا، مشيراً إلى أن المساحة المخططة لزراعة القطن 6800 هكتار، والمساحة المزروعة 6135 هكتاراً، وقد أنجزت الخطة بنسبة تتجاوز الـ 90 بالمائة، لافتاً إلى أن محصول هذا العام جيد ولم يصب بأي أذى وبعض الإصابات الحاصلة خفيفة وبسيطة لم تتجاوز العتبة الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن تقديرات الإنتاج للدونم الواحد قرابة 350 كغ، وأن الإنتاج المقدّر للمساحة الكلية يصل إلى 21500 طن في عموم المناطق المزروعة.