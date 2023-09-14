كرة الوثبة تدخل في سجل الاستقالات قبل انطلاق الدوري!

حمص- نزار جمول

جاء اعتذار الكابتن منهل كوسا عن متابعة مهمّته كمساعد لمدرّب فريق الوثبة لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الدوري ليترك عند عشاقه أسئلة عديدة عن سبب ترك أبناء النادي له بكل سهولة، حيث بدأت حكايات التخلي عن أبناء النادي فور انتهاء منافسات الدوري الماضي عن المدرّب حسان إبراهيم الذي لبّى طلب الإدارة بإكمال الدوري بعد استقالة المدرّب فراس معسعس، ومع انتهاء الدوري كانت نهاية مشوار الإبراهيم دون أية أسباب موجبة، حتى إن الاعتذارات بدأت من قبل ثلاثة أعضاء للإدارة، وتمّ الإعلان عن قبول استقالاتهم لأسباب لم تبدُ منطقية بأنهم لم يستطيعوا إكمال مهامهم لعدم استطاعتهم مواكبة متطلبات النادي.

الكابتن منهل كوسا لم يفصح لـ”البعث” عن سبب الاعتذار في وقت حرج سبق انطلاق الدوري بعدة أيام، لكنه آثر الصمت لأنه يعشق الوثبة كما قال ولا يريد أن يقول أكثر من التمني للنادي التوفيق لأنه الأهم.

ولكن يبدو أن صمته كان أبلغ من الكلام، فما عرفناه يؤكد أن التخلي عن أبناء النادي أصبح ميزة عند إدارة النادي التي بدأت بالكابتن حسان وانتهت مع الكابتن منهل والتعاقد مع مدرّبين من خارج النادي، وهم ليس أفضل من الكوادر التدريبية الوثباوية، بل من يملك تلك الخبرات التدريبية الموجودة في نادي الوثبة والأسماء كثيرة لا يحتاج لمدرّبين من خارج النادي.